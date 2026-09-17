Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,37 puan ve yüzde 1,08 artışla 13.263,95 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 140,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,91 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan bankacılık, en fazla değer kaybeden ise yüzde 9,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez politika faizini artırmasının ardından ilave faiz artırımına yönelik beklentiler ile Orta Doğu'da süren jeopolitik riskler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesi'nin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde güçlenen alımlarla yönünü pozitife çevirdi.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.