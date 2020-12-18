Bora Gencer'den şoke eden açıklamalar 'Özel görüntülerim basına verildi'
90'lı yıllarda 'Öptüm seni şeker' şarkısıyla büyük çıkış yapan pop şarkıcısı Bora Gencer, şaşırtan açıklamalar yaptı.
Bora Gencer, UçanKuş TV'ye yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Programda takıntılı hayranları ile yaşadığı sıkıntıları dile getiren ünlü şarkıcı Bora Gencer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bora Gencer, özel görüntülerinin kendisinden habersiz çekildiğini ve bu görüntüler ile tehdit edildiğini ifade etti.
Gencer, görüntülerinin bazı medya organlarına servis edildiğini de açıkladı.
Bora Gencer: Bora Gencer, 14 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Maçka İlköğretim Okulu'nda okudu. Caz piyanisti olan İlham Gencer'in oğlu olan Bora Gencer, müzik dolu bir evde büyüdü.