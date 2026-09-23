Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AK Parti'ye geçiyor iddiası!

CHP başta olmak üzere farklı partilerden AK Parti'ye geçişler bir süredir devam ederken yeni iddiaya göre bir CHP'li başkan daha partisini değiştiriyor. Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, Çiğli Belediye Başkanı, 28 Eylül'de düzenlenecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozetini takacak.

"TELEFONLARINA CEVAP VERMİYOR"

Kendisine ulaşmak isteyen Yeni Partili milletvekillerinin ve basın mensuplarının çağrılarına yanıt vermediği öne sürülen Yıldız’ın, telefonlarına gelen aramaları danışmanına yönlendirdiği belirtiliyor.

"BAŞKANIN ÖZEL VE GİZLİ BİR HATTI VAR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saymaz, Yıldız'a ulaşamadığını, yaklaşık beş saat boyunca dönüş beklemesine karşın sadece danışmanıyla görüşebildiğini belirterek danışmanın "Başkanın özel ve gizli bir hattı var ama bu numarayı paylaşamam." şeklinde bir cevap verdiğini aktardı.