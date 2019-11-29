Billur Kalkavan'dan olay sözler: Dizilerde öpüşmek yasak seks yapmıyoruz

''Sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar'': İlginç bir konuda gelmiyor, hep anne rolü. Ben doktor olamaz mıyım, bir sapık olamaz mıyım? Bizde hiçbir aktörü denemiyorlar. Değişik işler gelmediği için kendimi geliştiremiyorum. Sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar niye kendimi sıkayım ki?

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