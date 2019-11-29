Billur Kalkavan'dan olay sözler: Dizilerde öpüşmek yasak seks yapmıyoruz
Billur Kalkavan, dizi sektörünün kötüye gittiğini anlatırken "Dizilerde öpüşme yok, yasak. Hiç seks yapmıyoruz biz mesela Türk milleti olarak" ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda yaptığı enterasan çıkışlarla adından söz ettiren Billur Kalkavan, duayen gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand'a verdiği röportajda ses getirecek açıklamalara imza attı.
Billur Kalkavan, usta gazeteci Mehmet Ali Birand oğlu Umur Birand'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kafa Tutanlar programına konuk olurken şu ifadeleri kullandı; "Dizileri 180 sayfa olmasından dolayı yapmıyorum. Çünkü evine dönemiyorsun, ben köle değilim ki. Bence oyuncuların köleleştirilmemesi lazım.
''Sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar'': İlginç bir konuda gelmiyor, hep anne rolü. Ben doktor olamaz mıyım, bir sapık olamaz mıyım? Bizde hiçbir aktörü denemiyorlar. Değişik işler gelmediği için kendimi geliştiremiyorum. Sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar niye kendimi sıkayım ki?
''Hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'': Dizilerde öpüşme yok, yasak. Hiç seks yapmıyoruz biz mesela Türk milleti olarak. Bölünerek çoğalıyoruz büyük ihtimal. Çünkü cinsellik konuşulmuyor ve gösterilmiyor bu ülkede.