Beşiktaş - Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk karşılaşmasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak lig etabına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya karşısında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

Italiano, Trossard'ın durumuyla ilgili, "Umarım Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gideceğiz ve olmaması bizim için de büyük bir kayıp" ifadelerini kullanmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Trossard'ın ardından siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü'nün durumu da merak konusu olmuştu. Ayak parmağında sorun bulunan yıldız futbolcunun Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer alamayabileceği gündeme gelmişti.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODA

Beşiktaşlıların beklediği haber geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre Orkun Kökçü, Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist kaydetti.