Beren Saat Atiye'yi bitirdi dans şovu yaptı! Kenan Doğulu'yla barışınca keyfi yerine geldi

Uzun bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezinen Beren Saat ve Kenan Doğulu, arayı düzeltti. Netflix'te yayınlanacak olan Türk dizisinin başrolündeki Beren Saat'in keyfi artık yerine geldi ve Atiye dizisinin çekimleri bitince ekibin yaptığı partide keyfince dans ederek kutladı.