Beren Saat Atiye'yi bitirdi dans şovu yaptı! Kenan Doğulu'yla barışınca keyfi yerine geldi
Kenan Doğulu ile arasını düzelten Beren Saat, Atiye dizisinin çekimlerini de bitirince keyfi yerine geldi ve dans şovu yaptı
Uzun bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezinen Beren Saat ve Kenan Doğulu, arayı düzeltti. Netflix'te yayınlanacak olan Türk dizisinin başrolündeki Beren Saat'in keyfi artık yerine geldi ve Atiye dizisinin çekimleri bitince ekibin yaptığı partide keyfince dans ederek kutladı.
Başrolünü Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi isimlerin üstleneceği Atiye dizisinin ikinci sezon çekimlerinin bitmesinin ardından ekip pasta keserek kutlama yaptı.
Başrol oyuncusu Beren Saat gece boyunca en çok eğlenen isim oldu. Saat, ekip arkadaşlarıyla çılgınlar gibi dans etti. O anlar ise sosyal medyaya yansıdı. Saat'in neşeli hallerine hayranları beğeni yağdırdı.
Atiye dizisi ne zaman başlayacak?
Mehmet Günsür yapmış olduğu paylaşımla Atiye dizisinin Aralık ayı itibariyle Netflix’te yayınlanacağını duyurmuştu. 25 Mart 2019 günü çekimleri başlayan Atiye dizisinin kesin yayın tarihi ise henüz duyurulmadı.