Barbaros Şansal 'Soramazsın'a katıldı! Türkiye hakkında söylediği olay sözleri savundu
Kendisini terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, YouTube programında yayımlanan ''Soramazsın'' adlı programa katılarak bir dönem Türkiye hakkında söylediği sözlerin hala arkasında olduğunu dile getirdi.
YouTube'da yayımlanan ''Soramazsın'' programına katılan ünlü modacı Barbaros Şansal, bir dönem Türkiye hakkında söylediği ''B.kunda boğul Türkiye'' sözlerinin hala arkasında olduğunu dile getirdi. Şansal'ın bu Türkiye söylemleri o dönem birçok kişi tarafından eleştirilmiş, ünlü modacının sert tepkiler almasına neden olmuştu.
'B.kunda boğul Türkiye' açıklaması: Kendisini bir terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, olay olan o sözlerinin hala arkasında olduğunu şu sözleri ile ifade etti: ''Evet dedim. Pedofiliye karşı dedim, 'Çocuk bedenime dokunma' dedim çünkü yıllarca. Pislik dağıtan tebliğcilere karşı dedim. Tutuklu 150 gazeteciye karşı dedim. Başka ülkelerin iç işlerine karışarak, başka coğrafyaları karıştıranlara karşı dedim. Dediğimin arkasındayım."
Türkiye'den nefret mi ediyorsunuz?: Şansal, 'Türkiye'den nefret mi ediyorsun?' sorusuna ise "Hayır, eder miyim? Öyle bir şey olur mu? Ben vatansever değilim, vatanperverim." dedi.
Hayallerim,geçmişim, anılarım... Tecavüze uğramış köpeklerim: Barbaros Şansal, neden hala Türkiye'de yaşadığını da şöyle anlattı: "Yatırımlarım, istihdam sağladığım insanlar, ürettiğim KDV, buluşlarım, hayallerim, geçmişim, anılarım, 22 yıl ve 24 yıldır iki kardeş benim evimde çalışırken aileme dönüşmüş insanlarım, 3 bacaklı köpeğim, mülteci kedilerim, barınaktan aldığım tecavüze uğramış köpeklerim, onlar benim hayatım. Ben onlar bırakıp gidebilir miyim?"