Barbaros Şansal 'Soramazsın'a katıldı! Türkiye hakkında söylediği olay sözleri savundu

'B.kunda boğul Türkiye' açıklaması: Kendisini bir terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, olay olan o sözlerinin hala arkasında olduğunu şu sözleri ile ifade etti: ''Evet dedim. Pedofiliye karşı dedim, 'Çocuk bedenime dokunma' dedim çünkü yıllarca. Pislik dağıtan tebliğcilere karşı dedim. Tutuklu 150 gazeteciye karşı dedim. Başka ülkelerin iç işlerine karışarak, başka coğrafyaları karıştıranlara karşı dedim. Dediğimin arkasındayım."

İşte Şansal'ın savunması