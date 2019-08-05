Barbaros Şansal Kızılay standında saldırıya uğradı! Sosyal medya hesabından duyurdu
Modacı Barbaros Şansal, Sarıyer'de Kızılay'a kan vermeye gittiği esnada saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yurt dışında yaşamını sürdüren fakat son zamanlarda Türkiye'de olan modacı Barbaros Şansal, Sarıyer'de bir Kızılay standına kan vermek için gittiğini fakat saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu. Şansal, Kızılay stantında görevli doktora Belçika vatandaşı olduğunu söylediği sırada kan bağışında bulunmaya gelen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını, yere doğru itilerek ve darp edildiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Barbaros Şansal, "Saldırgan bana sen gavursun, vatan hainisin ve eşcinselsin dedikten sonra beni yere doğru itti. Kızılay stantında görevli doktor saldırganı provoke etti. AB kimliğim olmasına ve bu kimlikle Türkiye'ye giriş-çıkış yapmama rağmen yabancı kimlikli olmam gerekçe gösterilerek kan vermem bile bu ülkede engellendi." dedi.
Şansal, sosyal medya hesabı Twitter'dan ''Yabancı kimliksiniz, oturum kartı olmayanın kanını alamayız! Eşcinsel kanı almayız. Ama sizi hedef gösterir darp ettiririz! Kızılay!'' paylaşımında bulunarak tepkisini gösterdi.
Şansal, Kızılay standında bilgi almak isterken görüldüğü şu videoyu paylaşarak saldırıya uğradığını duyurdu.