Barbaros Şansal Kızılay standında saldırıya uğradı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Konuyla ilgili açıklama yapan Barbaros Şansal, "Saldırgan bana sen gavursun, vatan hainisin ve eşcinselsin dedikten sonra beni yere doğru itti. Kızılay stantında görevli doktor saldırganı provoke etti. AB kimliğim olmasına ve bu kimlikle Türkiye'ye giriş-çıkış yapmama rağmen yabancı kimlikli olmam gerekçe gösterilerek kan vermem bile bu ülkede engellendi." dedi.