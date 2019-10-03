Balıkesir 3.Türk Müziği Sempozyumu programı yayımlandı!..

“TÜRK MÜZİĞİ’NİN YAŞATILMASINDA VE GELİŞTİRİLMESİNDE STK’LARIN ROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU” 07-08 Kasım 2019 / BALIKESİR/

07 KASIM 2019 PERŞEMBE/ SAAT: 14.00

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

PROTOKOL KONUŞMALARI

Ahmet ÖZHAN Türk Müziği Ses Sanatçısı, Emekli Koro Şefi, Sempozyum Onur Konuğu, Açış Konferansı ‘HAYATIM MÜZİK"

(Not: Cuma akşamı verilecek konserde, Sn.Ahmet ÖZHAN'a "2019/Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü" takdim edilecektir.)

1.Oturum Başkanı: Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN

15.40 Dr.Öğr. Üyesi Göktan AY / İTÜ T.M.D.Konservatuarı / İstanbul / “11.Kalkınma Planı'nda STK'ların Yeri ve Sanat-Kültür Maddelerinin İrdelenmesi.”

16.00 Salih TURHAN / Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet THM Korosu Ses Sanatçısı, Araştırmacı, Yazar / İstanbul / “Kültür-Sanat Projeleri Uygulamalarında Bir Örnek STK: Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED)”

16.20 Michael KUYUCU / Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Programcısı, Medya Personeli / İstanbul / “İşitsel ve Görsel Medyada Türk Müziğinin Yeri ve Türk Müziğinin Medya Görünürlüğünün Artması için STK’lara Düşen Görevler”

16.40 Dr. Ayhan SARI / Müzikolog, Sanatçı, GTM Koro Şefi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu / İstanbul / “Türk Musikisinde Fasıl Kimliği ve 1891 Tarihli Tarik Gazetesinden Gün Işığına Bir Mektup.”

08 Kasım 2019, CUMA

2.Oturum Başkanı: Dr.Öğretim Üyesi Göktan AY

09.40 Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN / Kocatepe Ün. Devlet Konservatuarı / Afyon / “İllerin; Kültür ve Tanıtım Vakıflarının Kurulmasının Önemi”

10.00 Fulya SOYATA / Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Koro Şefi, Hülya NARSAP / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü / İstanbul / “Türk Müziğinin Yaşatılmasında Ve Geliştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin Yetişkin Eğitimi Üzerine Etkileri ve Sonuçları”

10.40 Vural YILDIRIM / Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizi Editörü-Müzik Eğitimcisi / İstanbul / “Sanat Eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşları Nerede?”

11.00 Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL / Sıtkı Kocaman Üniversitesi Bodrum GSF Müzik Bölümü / Muğla / “THM’de (notasyon) nota yazım sistemi üzerine eleştirel yaklaşım ve öneri”

11.20 Nihat İNCEKARA / Bestekar, Eyüp Musıki Vakfı Başkanı / İstanbul/ “Türk Müziği Meslek Tanımlarının Belirlenmesinde Çalışma Bakanlığı İle Protokol İmzalayan Bir STK Örneği; Eyüp Musıki Vakfı”

3.Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayper Eribol

14.00 Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN / Öğr. Gör. Fakı Can YÜRÜK / Arş. Gör. Muzaffer SONER YILMAZ / Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Afyon / “Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Yerel Sanatçı Buluşmaları Projesi’nin Değerlendirilmesi”

14.20 Kaya ULAŞ / Bilkent Üniversitesi / Ankara / “STK’ların içinde bulundukları durumlar, yaşadıkları sorunlar ve sağlanabilecek katkılar.”

14.40 Öğr. Gör. Yunus Emre UĞUR / Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Afyon / “Kültür Sanat Derneklerinin Şehrin Kültür Endüstrisi’ne Katkıları ‘AKSAM’ örneği.”

4.Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL

15.40 Dr.Bülent Okan / Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Doç.Dr. Ayper Eribol / Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi /İstanbul / “Geleneksel Müzik Sunumunda Yeni Bir Deneme”

16.00 Abuzer Akbıyık / Araştırmacı-Yazar / Ankara / "Türk Müziğine Katkılarıyla Örnek Bir STK; Şanlıurfa İli Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)

16.20 Öğr.Gör.Derya EROĞLU / Atatürk Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı / Erzurum / “Cumhuriyet’in İlanından Sonra Kurulan Musıki Cemiyetlerinin Kültürel Kimliğe Etkisi”

16.40 Doç.Dr.Süleyman DOĞAN / YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi,İnsan ve Toplum Bil.Böl. /İstanbul / “Bir STK olarak Uluslararası Mevlana Vakfı’nın Mevlana ve Musikiye Katkısı”

20.30 KONSER: BALIKESİR TÜK MÜZİĞİ KOROSU

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi/Gümüşçesme, Altıeylül/Balıkesir