Bakan Kurum, Trabzon’da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Temel Atma ve Fidan Dikimi Töreni’nde konuştu

Trabzon’da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi için temel atma ve fidan dikim töreni düzenlendi. Törene COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı.

“PROJENİN YARISINDAN FAZLASI YEŞİL ALAN OLACAK”

Törende konuşan Bakan Kurum, çeyrek asırdır Trabzon’a yüzlerce eser ve hizmet kazandırdıklarını söyledi. 750 bin metrekarelik alanı kapsayacak Uzunkum Yaşam Alanı Projesi’nin ilk etabının temelini attıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Hatırlarsınız geçtiğimiz yıl Uzunkum’a gelmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz toplu açılış töreninde, Karadeniz’in incisi Trabzon’umuza bu büyük eserin sözünü vermiştik. Ama bizim sözümüz öyle başkalarının verdiği söze benzemez. Biz sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek o sözü gelir, yaparız. Hamdolsun, bir kez daha verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. İnanın kardeşlerim bu proje anlatmakla bitmez. Yaklaşık 750 bin metrekarelik alanda bugün ilk etabı olan yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda çalışmayı yürüteceğiz. Bu alanın yarısından fazlası yeşil alan olacak. Akçaabat'a kadar uzanan bisiklet yolları, annelerimizin, babalarımızın Karadeniz'in karşısında huzurla yürüyecekleri bir alanı da bu proje kapsamında kazandırmış olacağız. Karadeniz'in incisi Trabzon'umuzu denizle daha da yakınlaştıracağız. Burası sadece Trabzon'un değil, tüm Karadeniz'in cazibe merkezi olacak. Bu devasa yaşam alanı; memleketin aşına-işine de büyük bir bereket katacak” dedi.

“HAYIRLI İŞLERDE ACELE EDECEĞİZ”

Yaklaşık 800 araçlık otopark, kayıkhane, restoranlar ve yelken kulübü inşa edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Her zaman olduğu gibi bu projemizde de ‘hayırlı işlerde acele edeceğiz’ diyoruz. İnşallah TOKİ’mizle Uzunkum Yaşam Alanı Projemizin bugün başlatmış olduğumuz kısmını 2027 yılının Ekim ayında tamamlayacağız, Trabzonlu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

TRABZON’A ATIKTAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ İLE ATIK SU ARITMA TESİSİ

Bakan Kurum, Trabzon’un katı atık ve atık su yönetimine ilişkin 2 büyük projenin daha hayata geçirileceğini açıkladı: Trabzon’un atık meselesini kökten çözecek, atığı enerjiye dönüştürecek büyük bir adımı şehrimize kazandırıyoruz. Trabzon’umuzun ve bölgemizdeki belediyelerin atıklarını modern yöntemlerle yönetecek, günlük yaklaşık 1.000 ton kapasiteli Atıktan Enerji Üretim Tesisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki enerji dönüşümüyle birlikte hem şehrimiz hem belediyelerimiz artık çöpten para kazanacak. Depolama alanlarında biliyorsunuz baskı var. Vatandaşlarımız bu baskıdan rahatsız. Dolayısıyla bu baskıyı da azaltacağız. Trabzon’umuzu atık yönetiminde Karadeniz’e örnek olacak bir şehir haline getireceğiz. Ama bir büyük adımımız daha var. Bu kez doğrudan Karadeniz’imiz için, denizimizin geleceği için attığımız bir adım. Ortahisar ve Yomra’da yaşayan yaklaşık 1 milyon hemşehrimize hizmet edecek, günlük 200 bin metreküp kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni Trabzon’a kazandırıyoruz. Bu iki proje tamamlandığında şehrimizin atık suları ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmış ve bertaraf edilmiş olacak. Düzenli depolama sahasında çöplerden elde ettiğimiz enerjiyle birlikte hem şehrin ekonomisine hem de istihdamına katkı sunacak.

Bakan Kurum, Karadeniz Bölgesi’nin atık sorununu çözmek için Ordu, Giresun, Samsun belediyeleriyle de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“DEVLET MİLLET EL ELE VERDİK, OMUZ OMUZA AYAĞA KALKMASINI BİLDİK”

Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Cumhur İttifakı’nın kararlı iradesiyle, hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. Her ilin ihtiyacına göre hizmet götürdüklerinin altını çizen Bakan Kurum, 6 Şubat’ta da aynı kararlı irade ile çalıştıklarını belirtti. Kahramanmaraş depremlerinde yaşananları hatırlatan Bakan Kurum, “Bu topraklar asrın en büyük felaketini yaşadı. 11 ilimiz yıkıldı, binlerce kardeşimizi toprağa verdik. Devlet millet el ele verdik, omuz omuza ayağa kalkmasını bildik. Sizler Trabzon’dan koştunuz; Van, İzmir, Edirne tek yürek olduk. Ne gerekiyorsa yaptık. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesine koştu” şeklinde konuştu.

“KALICI ÇÖZÜM ÜRETEN, MİLLETİNİN YANINDA OLAN DEVLETTİR”

Bu hizmetleri yaparken birilerinin de devleti ve kurumlarını yıpratmaya çalıştığını aktaran Bakan Kurum, “Birileri vatandaşımızın bu duygularını istismar etmeye çalıştı, yardımlar topladı, devlete alternatif kampanyalar üretti. Şimdi görüyorsunuz değil mi? İnsanların masum duygularıyla, sadece bir yardım ulaştırmak için verdiği paralar nerelere harcanmış? Verilen yardımlar depolarda nasıl çürütülmüş? Biz o gün dedik ki, ‘Biz bu işi yapacağız’ ama bize inanmadılar. ‘AK Parti, Cumhur İttifakı bu enkazın altında kalır’ dediler. Ve biz onlara aldırmadan çalıştık. Ve geldiğimiz noktada gerçekler gün gibi ortadadır. Kalıcı çözüm üreten, milletinin yanında olan devlettir. 20 yılda ‘ayağa kalkmaz’ dedikleri şehirlerimizi ayağa kaldıran, 2 yılda 455 bin konutu yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla ekibimizle birlikte çalıştık. Bu devlet yaptı. Bu millet başardı. Türkiye başardı” ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: TRABZON'A MÜHÜR VURAN BİR PROJE OLACAK

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş canlı bir yaşam merkezini inşallah beraberce inşa edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız, TOKİ'miz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’müz ve Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün omuz omuza yürüttüğü bu proje sadece Trabzon'un değil Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje, bir eser olacaktır” dedi.

VALİ ŞAHİN: SOSYAL HAYATI GÜÇLENDİRECEK DEĞERLİ BİR YATIRIM

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Uzunkum Yaşam Alanı Projesi için “Trabzon'un sosyal hayatını, şehircilik anlayışını ve turizm vizyonunu birlikte güçlendirecek değerli bir yatırım olacaktır” ifadelerini kullandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, projenin ilgili bakanlıkların ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iş birliği ile Akyazı’ya kadar uzanan devasa bir sosyal alanı vatandaşların hizmetine kazandıracağını vurguladı. TOKİ’nin bugüne kadar Trabzon’da güncellenmiş rakamlarla yaklaşık 95 milyar liralık yatırımla 12 bin 100 konut ve 880 iş yerini kazandırdığını ifade eden TOKİ Başkanı M. Levent Sungur ise “Sayın Bakanımızın koordinasyonunda, sadece bugünü değil yarını da inşa etmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz” diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzunkum Yaşam Alanı ile Trabzon’un geleceğine yönelik çok büyük bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Programın ardından Bakan Kurum, Bakan Uraloğlu ve katılımcılarla birlikte millet bahçesinin ilk fidanlarını dikti.