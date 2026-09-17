Bakan Işıkhan Memur-Sen'le görüştü, seyyanen zam, 3600 ek gösterge...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesinde, kamu görevlileri ve emeklilerin taleplerini gündeme getirdi. Yalçın, 2026 yılı kayıplarının telafisi, 2027 zam oranlarının güncellenmesi ve seyyanen zam yapılmasını isterken, 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede; kamu görevlileri ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında oluşan kayıpların telafisi, seyyanen zam ve kamudaki ücret dengesizliğinin giderilmesi başta olmak üzere gündemdeki talepler ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

"3600 EK GÖSTERGE, DİSİPLİN AFFI, İLAVE 1 DERECE..."

Açıklamanın devamında "Ayrıca 4688 sayılı Kanun değişikliğinin sonuçlandırılması, 3600 ek gösterge, disiplin affı, ilave 1 derece, yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözümü, akademik personelin mali haklarının iyileştirilmesi ve vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi başlıklar değerlendirildi" denildi.