Babil dizisinde Halit Ergenç'in 'Metres' tepkisi son bölüme damga vurdu!
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Babil, yayımlandığı günden beri çok konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam yeni bölümü yayımlanan dizide İrfan'ın eski nişanlısına metres tepkisi olay oldu.
Star TV ekranlarında dün akşam 3. bölümü yayımlanan Babil dizisi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Heyecan dolu anların yaşandığı dizideki en can alıcı sahne ise eski aşıklar İrfan ve İlay'ın bir araya gelmesi oldu.
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Babil son bölümde İrfan ile Süleyman'ın sevgilisi olan, eski sözlüsü İlay yıllar sonra görüştü. İrfan, kendisine yardım etmek isteyen İlay'a "Sen metres oldun" diyerek reddetti.
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İrfan'ın kendisine "Metres" demesi üzerine çılgına dönene İlay, sevgilisi Süleyman'ı ikna ederek, İrfan'ın Babil Madencilik şirketine ortak olmak istedi.
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İrfan şirketi için hayati öneme sahip bu yatırımı kabul etmek istemedi. Ancak Süleyman'ın tehditleriyle İrfan ve İlay ortak oldu.
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