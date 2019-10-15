Babasından işkence gören Tuğba olayında flaş gelişme Haluk Levent tek tek açıkladı

Mahkeme süreci başladı

1- "Bir taraf kurgu diyor.Diğer taraf “hiç değil her zamanki hali” diyor. Ayrıca aile içi birbirlerine karşı suçlamalar var. Biz bunları yayınlamak istemiyoruz. Hem etik değil hem de mahkeme süreci başladı."