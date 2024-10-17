Aynı suda ikinci kez yıkanılmaz!

MHP’nin bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli siyasetteki ezberleri bozdu. Meclis'in açılışı sırasında DEM Partililere giderek el uzatması son derece önemli ve anlamlı bir adımdı.

Sayın Bahçeli'nin uzattığı el devletin eli olarak görülmelidir. Devle Bey’in, DEM Partililerle tokalaşmasına itiraz edenler, Şiddetle karşı çıkanlar, Bilge lideri yıpratmak için harekete geçenler oldu. Fakat Bahçeli geri adım atmadı. Hatta İmralı'ya çağrıda bulundu. Sayın Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilirken söylediği "Türkiye'ye dönünce hizmet edeceğim. Fırsat verirseniz ederim. Bir fırsat verilirse, bir hizmet imkânım varsa ki inanıyorum vardır, hizmet yapabilirim" ifadelerine dikkat çekti.

Bahçeli, Öcalan’a “Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin."

Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı 2009'da başlayan, zaman zaman duraksayan, zaman zaman devam eden çözüm sürecinin esintileriydi. Silahları bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmalıyız ifadelerinin hayat bulması için yapılan bir çağrıdır. Bu çabalar sonuç bulmalı, Türkiye kendi iç sorunlarını çözüme kavuşturmalı, ana fikri siyasette kabul görmelidir. Terör örgütü bir değişim ve dönüşüm geçirse, Terör örgütü siyasal bir olgu olarak kendine siyasi zeminde yer bulsa, Bakış yönünü değiştirse, DEM Partililer İmralı'nın çağrısını duymayıp kayıtsız kalsa, Sonuç almak mümkün olabilir. Denemekten ne çıkar?

Devlet Bey, devleti temsil ederek "silahları bırakıp, gelip teslim olun" dediği bir dünyada, Öcalan, örgüte çağrı yapsa Kandil'den de bu çağrılar cevap gelse Sayın Bahçeli'nin vurguladığı “Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatleri açısından" olumlu bir süreç başlar. İpin ucunun sıkı tutmak gerekir. Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerekir. Kısacası aynı suda ikinci kez yıkanılmamalıdır. Türkiye aynı filmi ikinci kez izlememelidir. Çünkü eski şartlar yok artık.

Bahçeli'nin kapısını araladığı, temellerini attığı bu yeni yolun köprüden önceki son çıkış olduğu bilinmelidir. Buna göre bir yaklaşım sergilenmelidir.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin dün parti grubunda yaptığı açıklamalara destek gelmesi çok büyük bir şans. Kemal Kılıçdaroğlu olsa, direkt sabotaj ederdi. Özgür Özel'in sorumlu davranarak "Bu parti artık daha fazla şehit gelmesin diye, anaların gözyaşı akmasın diye üstüne düşen ne varsa cesaretle yapacak" demesi büyük bir destek.

Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan siyasette yumuşak geçiş dönemi taban buldu. Bu taban genişletilerek yayılırsa; Kazanan anneler olacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır. Kazana ülkemin gençleri olacaktır.