Aylin Coşkun Volkan Aslan'la imam nikahı kıydı 10 külçe mehir istedi
Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile imam nikahı kıydırdı, mehir olarak bakın ne istedi.
Son günlerde ünlülerin boşanma davaları ve alacakları tazminatları konuşurken şarkıcı Aylin Coşkun, çok daha farklı bir konu ile gündeme geldi. Şarkıcı Coşkun, hayatını Volkan Aslan ile hayatını birleştirmeden önce imam nikahı kıydırdı. Coşkun, Aslan'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi.
Bu akşamki düğünleri öncesinde imam nikahı kıydıran çiftten Coşkun, Aslan'dan her biri 1 kilo olan 10 külçe altın istedi. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı.
İşte Aylin Coşkun ve Volkan Aslan'ın imam nikahından o anlar
Aylin Coşkun'un altın isteği üzerine altın kuruna bakacak olursak, bu günlük kurda 1 gram altın 274 TL. Bir kilogram ise 274 bin liraya denk geliyor.
Aylin Coşkun'un istediği mehirin bedeli ise şu anki kurda 2 milyon 740 bin lira.