Aylar sonra sahne alan İntizar Arap prensden gelen hediyeleri reddetti!
2019 senesinde annesini kaybeden şarkıcı İntizar aylar sonra büründüğü sessizliği bozdu. 3 saat sahnede kalan İntizar Arap Prensinden gelen hediyeyi geri çevirdi.
Annesinin vefatının ardından bir müddet konserlerine ara veren ünlü şarkıcı İntizar, önceki gün Etiler'de sahne aldı. Sevenlerine inanılmaz bir gece yaşatan İntizar ismi gizli tutulan bir prensden gelen hediyeleri reddetti.
Sahne aldığı Etiler'de hayranlarına aralıksız konser keyfi yaşatan şarkıcı İntizar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. İntizar, son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile açılış yaptı.
Kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya'dan Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan repertuvarından eserler de yorumladı.
İntizar'ı bu özel sahnesinde, her zaman olduğu gibi yakın dostları olan Ahmet Selçuk İlkan ve Emre Kaya yalnız bırakmadı. İlerleyen saatlerde İntizar sanatçı dostlarını sahnesine davet ederek, onlarla düet yaptı.