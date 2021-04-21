Aygün Aydın Hakan Sabancı için 'Beni yatağa atabileceğini düşündü' deyip anlattı

Geçtiğimiz Şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Aygün Aydın, son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi. Konunun başlangıcı ise Aydın'ın Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesine dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın, hem Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti hem de Sabancı'nın beğendiği kadınları...