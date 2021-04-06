ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, en çok izlenen yapımlardan biri ve üç sezondur televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle de izleyiciyi heyecanlandırmayı başarıyor.