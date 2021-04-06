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ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm tanıtımında izleyicileri çok büyük bir sürpriz bekliyor. Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar karakteri ortaya çıkıyor.

ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, en çok izlenen yapımlardan biri ve üç sezondur televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle de izleyiciyi heyecanlandırmayı başarıyor.

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ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

Her ne kadar yaşanan oyuncu değişiklikleri nedeniyle reytinglerde düşüş yaşansa da hala ilgiyle izlenen bir yapım olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden 20 bölüm önce yani 71. bölümde dizide Vahide Perçin diziye veda etmişti.

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ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi. 

İşte Bir Zamanlar Çukurova tanıtımı (Tıkla-izle)

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ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin sürprizi heyecanlandırdı

71. bölümde diziden ölerek ayrılan Hünkar Yaman’ın gidişi izleyicileri derinden üzmüştü. Tam 20 bölüm sonra Vahide Perçin’in sesi yeniden dizide yankılandı.

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