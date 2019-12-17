Atiye için gün sayan Beren Saat'ten itiraf geldi! Gelinlikli pozu olay olmuştu
Son paylaşımıyla olay olan Beren Saat, yayın tarihine çok az bir zaman kalan Atiye dizisi için bakın neler söyledi.
Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerindeki kara bulutları dağıtan Beren Saat, geçtiğimiz gün Based İstanbul için verdiği pozuyla sosyal medyayı birbirine katmıştı. Gelinlikli pozu olay yaratan Saat'ten yeni dizisi Atiye için bir itiraf geldi.
27 Aralık'ta ekranlara gelecek olan Atiye dizisi hakkında açıklama yapan Saat, şunları söyledi:
''Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur.''
''Bunu Fatmagül’de ve Ela’da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak.''
Geçtiğimiz günlerde de Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal Türk dizisi olacak olan Atiye'nin 50 saniyelik bir fragmanı yayınlandı. Daha fragmanıyla herkesi heyecanlandıran dizide bir ayrıntı dikkat çekti.