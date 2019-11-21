Atiye dizisinden ilk kareler yayınlandı Beren Saat ve Mehmet Günsür olay oldu
Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Netflix dizisi Atiye'den ilk kareler yayınlandı.
Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin fragmanının ardından ilk kareler sosyal medyaya düştü. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizide yayınlanan karelerin ardından Saat ve Günsür birbirlerine çok yakıştırıldı.
Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra dizide Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in rol aldığı dizi Atiye'nin geçtiğimiz günlerde fragmanı da büyük yankı uyandırmış, herkesin merakla beklediği dizinin fragmanı heyecan uyandırmıştı.
Atiye'nin tanıtımının ardından sosyal medyaya düşen ilk karelerde ise başroller Beren Saat ve Mehmet Günsür en çok konuşulanlar oldu. Netflix'te 27 Aralık'ta yayınlanması beklenen Atiye'nin başrolleri Saat ve Günsür'ün uyumu izleyicileri şimdiden heyecanlandırırken ikilinin çok yakıştığına dair birçok yorum yapıldı.
Öte yandan Beren Saat'in hayranları, dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya #BerenSaat hashtagi ile destek olmuştu.