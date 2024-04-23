Atatürk'e küfredebilme edepsizliği

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM’li belediyeler esas görevleri olan bölücülük faaliyetleri için iş başındalar.

Belediyenin terörist yetkilileri



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda,



Başkanlık makamında,



İnternet sitesinde bulunan Türk bayrağı kaldırıldı. Yoğun tepki üzerine tekrardan konuldu.



Diyarbakır Bağlar Belediyesi terör örgütü PKK marşı eşliğinde çalışmalara girişti.



31 Mart seçimleriyle DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK’nın yayın organına çıkarak Türkiye’deki Kürt halkının yaşadığı baskıyı anlatan yalanlar söyledi.



Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği sırada grup içinde bulunan biri Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duvardaki fotoğraflarına hakaret etti.

Mardin Belediyesi İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler.

Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.

Bu gidişle belediye çalışanları PKK’lıların giysileriyle, dağdaki teröristler gibi belediye koridorlarında dolaşmaya başlayacak.

Belediye kasasından dağdakiler beslenecek.

Teröristlerin isimleri; sokak, cadde ve parklara verilecek. Bu simülasyonun gerçek olmaması için gerekli tedbirler alınmalı.



Konuyla ilgili; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet savcılıklarının görev başında olduğunu duyurdu.

DEM Partinin amacı halka hizmet değil.

Terör örgütü propagandası ve bölücülük faaliyetlerine açıktan destek sağlamak.

DEM’lilerde değişmeyen tek gerçek PKK terör örgütünün kontrolünde olduğu gerçeğidir.

CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerine, sembollerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e küfredebilme edepsizliğini kendilerinde bulan PKK paçavrası olan kişiye, DEM’e tek bir kelime eleştiri yapmaması kabul edilemez.

CHP’sine oy veren seçmenin beklentisi bu olamaz.

Bir de İmamoğlu neden cevap vermiyor?

Diyenlere …

İmamoğlu cevap verse

Sana ne oluyor sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın otur oturduğun yerde, hizmet üretmene bak. CHP Genel Başkanı gibi davranma diyecekler.

İmamoğlu cevap vermiyor DEM’lilere

Bu defa da

Sen cevap vermediğine göre DEM’lilerin büyük ortağısın deniliyor.

Oysaki siyaset yapmak bu olmamalı…