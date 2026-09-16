“Arda Güler vazgeçilmez mi?" sorusuna Jose Mourinho’dan olay yaratacak cevap

İspanya LaLiga’nın 6.haftasında Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11’de başladı.

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Yıldız futbolcunun 25.dakikada kullandığı serbest vuruşta, top direkten kaleci Matias Dituro'ya çarparak filelere gitti ve Real Madrid maçta 1-0 öne

Maçın 33.dakikasında Real Madrid, Yan Diomande’nin asistinde Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

ELCHE İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.

ESPI, REAL MADRID’E 3 PUANI GETİRDİ

Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.

ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER İÇİN OLAY SÖZLER

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, “Arda Güler vazgeçilmez mi?” sorusuna, “Hayır, kimse vazgeçilmez değildir. Değişiklikleri yaptığımda kontrolü kaybediyorduk, Vini savunmada çok iyi bir iş çıkardı, çok yorulmuştu. 10 numara pozisyonunda oynayan Arda da yoğunluğu düşürüyordu. Taze bir Jude'u ve Brahim'i oyuna alıyorum ve bunu 0-2 iken ama kontrolü kaybettiğimi sezerek yapıyorum. Öyle de oldu. Ve sonra ağır toplarla sahaya inip işi bitirdik” yanıtını verdi.



Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Arda Güler, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.