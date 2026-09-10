AÖL kayıtları için gözler MEB’e çevrildi! 2026-2027 Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci öğrencilerin gündeminde yer alıyor. “AÖL kayıtları başladı mı?”, “Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak?”, “AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?” ve “AÖL kayıt ücreti ne kadar?” gibi sorular araştırılıyor. MEB’in yeni dönem kayıt kılavuzu henüz yayımlanmadı. Peki AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖL KAYITLARI 2026-2027 BAŞLADI MI?

10 Eylül 2026 itibarıyla Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi sayfasında yeni döneme ait kayıt takvimi henüz duyurulmadı. Öğrenciler, resmi açıklamanın ardından işlemlerini belirlenen tarihler arasında yapabilecek.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB henüz 2026-2027 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini açıklamadı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında kayıt işlemleri 3 Eylül ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu nedenle yeni dönem kayıtlarının da eylül ayında başlayıp ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Kesin tarihler MEB’in yayımlayacağı kayıt kılavuzuyla belli olacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL’de eğitimine devam eden öğrenciler de kayıt yenileme tarihlerini bekliyor. MEB, ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimini genellikle aynı dönem için duyuruyor. Yeni kılavuz yayımlandığında kayıt yenileme başlangıç ve bitiş tarihleri ile ödeme işlemleri de netleşecek. Öğrencilerin AÖL’nin resmi internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

2026-2027 AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti de henüz açıklanmadı. MEB’in yayımlayacağı kayıt kılavuzunda ücret tutarı, ödeme yöntemi ve son ödeme tarihi yer alacak. Bu nedenle önceki dönem ücretlerini yeni dönem için kesin rakam olarak değerlendirmemek gerekiyor.

AÖL İLK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk kez Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yaptıracak adaylar, başvuru şartlarını sağlamaları halinde gerekli belgelerle Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurabiliyor. Kayıt yenileyecek öğrenciler ise ödeme işleminin ardından AÖL öğrenci sistemi üzerinden kayıt durumlarını kontrol edebiliyor. Kesin işlem adımları 2026-2027 kayıt kılavuzuyla güncellenecek.

AÖL KAYIT TARİHLERİ NEREDEN AÇIKLANACAK?

MEB, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve sınav duyurularını AÖL’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. 2026-2027 dönemi kayıt kılavuzu açıklandığında ilk kayıt, kayıt yenileme, ücret ve başvuru tarihleri de aynı duyuruda netleşecek. Öğrenciler MEB’in resmi kanallarındaki açıklamaları takip ederek güncel takvime ulaşabilecek.