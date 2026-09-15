Antalyaspor’da Osman Özköylü dönemi başladı! Yeni teknik direktör kaç yaşında, kariyerinde hangi takımlar var?

Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü’nün getirilmesiyle deneyimli çalıştırıcının kariyeri yeniden gündeme geldi. “Osman Özköylü kimdir?”, “Osman Özköylü kaç yaşında?”, “Hangi takımları çalıştırdı?” ve “Osman Özköylü’nün son takımı hangisiydi?” gibi sorular araştırılıyor. Antalyaspor, Özköylü ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu ve deneyimli teknik adam takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Peki Osman Özköylü’nün futbol ve teknik direktörlük kariyerinde hangi takımlar var? İşte ayrıntılar.

OSMAN ÖZKÖYLÜ KİMDİR?

Osman Özköylü, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 26 Ağustos 1971 tarihinde Aydın’da dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde savunmada görev yapan Özköylü, özellikle Trabzonspor formasıyla uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etti. Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlüğe geçen Özköylü, kariyerinin önemli bölümünde 1. Lig ve 2. Lig ekiplerini çalıştırdı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1971 doğumlu Osman Özköylü, 55 yaşında. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Özköylü, 2007 yılında teknik direktörlük kariyerine başladı. Yaklaşık 20 yıla yaklaşan teknik adamlık döneminde çok sayıda kulübün başında görev yaptı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Osman Özköylü teknik direktörlük kariyerinde Etimesgut Şekerspor, Erzurumspor, Körfez İskenderunspor, Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BB Erzurumspor, Adanaspor, Boluspor, 1461 Trabzon, Altay, Pendikspor, Manisa FK, Iğdır FK ve Esenler Erokspor gibi birçok takımın başında görev aldı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ’NÜN SON TAKIMI HANGİSİYDİ?

Özköylü, Antalyaspor’dan önce son olarak Esenler Erokspor’u çalıştırdı. Mart 2025’te göreve başlayan deneyimli teknik adamın Erokspor macerası Mayıs 2026’da sona erdi. Bu dönemde 48 karşılaşmada 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak maç başına 1,83 puan ortalaması yakaladı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ HANGİ TAKIMLARI ÜST LİGE ÇIKARDI?

Özköylü’nün teknik direktörlük kariyerinde özellikle alt liglerde elde ettiği başarılar öne çıkıyor. Elazığspor ile 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan Özköylü, takımı 1. Lig’e taşıdı. Kayseri Erciyesspor ile de üst lige çıkma başarısı gösterdi. Pendikspor döneminde ise önce 2. Lig’den 1. Lig’e yükseldi, ardından 1. Lig Play-Off şampiyonluğuyla Pendikspor’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e taşıdı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ FUTBOLCU OLARAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Özköylü teknik direktörlükten önce uzun bir futbolculuk kariyerine sahip. Uşakspor ve Aydınspor gibi ekiplerin ardından Trabzonspor’a transfer olan Özköylü, bordo-mavili formayı 1993-2002 yılları arasında giydi ve 200’ün üzerinde lig karşılaşmasına çıktı. Daha sonra Samsunspor, Kayserispor ve Kocaelispor gibi takımlarda da forma giydi.

OSMAN ÖZKÖYLÜ ANTALYASPOR’DA GÖREVE BAŞLADI MI?

Evet. Antalyaspor, 14 Eylül gecesi Osman Özköylü ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Özköylü aynı gün futbolcularla bir araya gelerek takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam için 15 Eylül saat 15.00’te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde resmi imza töreni düzenlenecek.