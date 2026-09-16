Antalya'da aile katliamı! Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kaynana ve kayınbabasını silahla vurarak öldürdü.Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.