Altın için kritik saat 21.00! Yükselecek mi düşecek mi? 16 Eylül gram, çeyrek...
Fed'in, enflasyon baskılarını kontrol altına almak amacıyla yaklaşık üç yıl sonra ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.Yatırımcılar yükseliş olacak mı diye merak ederken 16 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek altın fiyatları belli oldu.
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Dün gram altın yüzde 0,09 azalışla 6 bin 713 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın 6 bin 766 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 97 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 186 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı
ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık artışa gitmesine kesin gözüyle bakılmasına karşın tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 323 dolardan işlem görüyor.
Fed'in faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılmasına karşın, söz konusu gelişmelerle ons altında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor.