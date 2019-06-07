Altın fiyatları ne olur?

Küresel ve ulusal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının geleceği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Hatırlanacağı üzere, bundan yaklaşık 8 yıl önce, altın ons fiyatı 2000 dolar civarlarına kadar yaklaşmıştı.

Daha sonra Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına başlaması ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte altın ons fiyatları 1046 dolara kadar gevşedi...

Bugün itibariyle 1335 dolar civarlarında işlem görüyor.....

Bu yazının nedeni; 8 yıl önce 1900 dolardan 1100 dolara kadar düşecek dediğimiz altın ons fiyatları ile ilgili bundan sonra farklı bir bakış açısına sahip olduğumuzu belirtmek.....

Gelin biraz daha detaylara inelim....

Aslında tarihi süreci incelersek, altının ons fiyatının neden 2000 dolara doğru yükseldiğini anlayabiliriz.

İşte altın ons fiyatını yükselten temel nedenler;

- Yunanistan’da yaşanan kriz ve Yunanistan’ın neredeyse iflas etmiş olması nedeniyle Avrupa Birliği’ne ilişkin tartışmalar,

İspanya’da yaşanan borç krizi,

ABD’de 2007 patlak veren mortgage krizi ve belirsizlikler,

Asya ekonomilerinde özelllikle Çin ve Japonya’da yaşanan sorunlar.

Daha sonra alınan önlemler ve yukarıda sayılan belirsizliklerin azalması neticesinde altın ons fiyatlarında tekrar gerilemeler oldu.

Ama artık bu gerilemelerinde sonuna doğru geldiğini vurgulamak gerekiyor..

Belirsizlik dönemlerinin güvenli limanı “altın”, tekrar yükselme hareketine başlayacak gibi duruyor..

Altın ons fiyatını, 1300 dolardan tekrar yukarıya doğru hareket etmesine sebep olabilecek nedenler;

-Avrupa ekonomisinde tekrar belirsizliklerin ortaya çıkıyor olması,

-Amerika Merkez Bankası’nın, 2020 yılında tekrar seçimlere girecek olan Trump’ın zorlaması ile faiz indirimlerini gerçekleştirmek zorunda kalacak gibi görünmesi ve özelliklede bu faiz indirimlerinin devam etmesi ile ilgili beklentiler,

- Avustralya Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi. (Avustralya Merkez Bankası global piyasalardaki görünümü negatif görmüş ve faiz oranlarını %1,50’den %1,25’e çekmiştir).

- Küresel piyasalarda, özellikle Çin-Amerika arasında yaşanan ticaret savaşları...

Kısacası bu belirsizlikler ,2007 sonrası gibi altın ons fiyatlarının hareketin yukarıya doğru tetikleyecektir.

Daha net ifade ile;

1330 civarlarının üzerinde olan “altın ons” fiyatlarının yükselme eğiliminde olacağını belirtmekte fayda görüyorum.

Ne dersiniz? Belirsizliklerin güvenli limanı “altın” yeniden mi sahneye çıkıyor....