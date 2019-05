Kredi Kartları Nasıl Kullanılmalı?

Uzun bir aradan sonra yine internethaber sitesinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

İlk yazıyı yazmak her zaman zordur. Ne yazsam diye uzun bir süre düşündüm. Hele hele piyasaların bu kadar değişken olduğu bir piyasada konu seçmek oldukça zor oldu.

Bu köşedeki yazılarımız siyasetten tamamen uzak, ekonomi alanında güncel, bilgi dolu ve yönlendirici yazılar olacak.

Gelelim konuya...

İlk yazımızda kredi kart kullanımın nasıl olması gerektiğini yazmanın doğru olacağını düşündüm. Temel neden şüphesiz ki ekonomide yaşanan dalgalanmalar neticesinde paranın önemi ve millet olarak kredi kartını çok sevmemiz.

Öncelikle bazı gerçekleri paylaşalım..

Türkiye’de 2019 yılı mart ayı sonu itibariyle 218 milyon banka kartı ve kredi kartı bulunuyor.

Bu kartların yaklaşık 67 Milyonu kredi kartı.

Kart sayısı bakımından Avrupa’da birinciyiz..

Ve yerli ve yabancı kredi kartları ile yapılan harcamaların tutarı (nakit çekimler dahil) yılın ilk 3 ayında yaklaşık 77 Milyar TL. Yerli kartlar ile yapılan harcamalar tutarı ise 75,5 Milyar TL civarı.

Peki kredi kartı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ?

Kredi kartı harcamalarının maliyeti basit faize göre değil, bileşik faize göre yapılmalıdır. Kredi kartı hesap cetvelinin üzerinde yazılı olan faiz basit faizdir.

Harcama tutarınız bir sonraki ay toplam gelirinizden sabit ödemelerinizi (kira, elektrik, su, okul taksiti vb.) düştükten sonra kalan tutarın %80’inini geçmemelidir.

Yüksek kredi kartı limiti, yüksek itibar demek değildir. Yüksek limit yüksek risk anlamına gelir. Limitin yüksekliği değil, yaptığınız düzenli ödemeler kredi notunuzu yükseltir.



Son ödeme tarihini asla kaçırmayın. Mümkün olduğunca asgari tutarı ödemekten kaçının. Kredi kartını taksitlendirdiğiniz andan itibaren bileşik faiz hesaplamasına girmeniz gerekir. Sonraki aylarda harcamanızı azaltmadığınız takdirde banka sizin ortağınız olur.

Harcamalarınızı mutlaka not edin. Her hafta giderlerinizi kontrol edin. Her yaptığınız harcamayı nakit harcama gibi düşünün. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Günümüzde borç yiğidin kamçısıdır sözünden kaçının.

İnternet harcamalarında mutlaka güvenli alışveriş sitelerini seçin.

Aylık ekstrelerinizi mutlaka kontrol edin. Şüpheli işlemleri mutlaka araştırın. Banka hata yapmaz diye düşünmeyin.



Son söz;

Kredi kartı ile asla nakit avans çekmeyin.. Kredi kartı iyi kullanıldığı takdirde hayatı kolaylaştırıcı, yanlış kullanıldığı takdirde de hayatı zorlaştırır.

“Borç yiyen kesesinden yer”