Alişan'ın skandal 'beleş karıy' gafı! Star TV programa sansür uyguladı

Demet Akalın gaf yapmaktan korkarken, Alişan skandala atan isim oldu. Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programı Star TV ekranlarında hafta itibariyle başladı. Her gün yeni konuklarla sabahları şenlendiren ikilinin dün sabahki programı ise tepkilere neden oldu. Yaşar İpek'in konuk olduğu programda Alişan'ın sözleri ağızları açık bıraktı.