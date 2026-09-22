Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

ANKARA'da ‘Aleyna Çakır’ adıyla bilinen Sema Esen’in (21) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’a, ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Uygun, ‘Eziyet etme’ suçundan ise beraat etti.

‘Aleyna Çakır’ adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sanal medyada yer aldı.

Esen’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen’in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını 8 Mayıs’taki duruşmada sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Uygun’un ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ ile ‘Eziyet etme’ suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'MÜEBBET ALSIN'

Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, başka davadan hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin davaya katılma talebi, savcının da talebi doğrultusunda mahkeme tarafından reddedildi.

Sema Esen’in babası Mehmet Esen, “Şikayetim devam ediyor, adalete güveniyorum. Çocuğumu nasıl öldürdüyse cezasını çekmesini istiyorum” dedi. Esen’in ağabeyi Himmet Esen de şikayetinin devam ettiğini belirtirken, annesi Hatun Esen ise “Şikayetçiyim. Ömür boyu müebbet almasını, gün yüzü görmemesini istiyorum” diye konuştu.

‘HİÇBİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLMADIM’

Son savunmasını yapan Uygun, “2020 yılına kadar ben 23 yaşında bir insandım, o güne kadar karakol yüzü görmemiştim. Ben Aleyna’yı tanıdığımda ailesinden kimseyle konuşmuyordu, kimseyle irtibatı yoktu. Bir gün yanımdayken annesi için ağladı.

Annesiyle görüştüm, daha sonra annesinin yanına götürüp barıştırdım. Ben o kadar eziyet ettiysem, şiddet uyguladıysam neden ailesine söylemedi? Tanıklar, ‘Elinden parasını alırdı, fuhşa yönlendirirdi’ diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ben onun için ailemi silmiştim.

Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum, bu konularla hiç alakam yok. Ben zaten evlenme niyetindeydim, aynı evde yaşıyorduk. Hala da seviyorum” dedi.

4 YIL HAPİS CEZASI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümitcan Uygun’a ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Uygun’un ‘Eziyet etme’ suçundan ise beraatine hükmetti.