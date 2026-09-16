Aksa Jeneratör ve Hyundai'den 20 yıllık güçlü ortaklık

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektörünün küresel oyuncularından Aksa Jeneratör ile iş makinesi ve endüstriyel ekipman liderlerinden HD Construction Equipment, çeyrek asra yaklaşan başarılı ortaklıklarında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

İki şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen özel buluşmada, karşılıklı güven ve yüksek kalite anlayışıyla şekillenen 20 yıllık stratejik iş birliği kutlandı.

2006'da başlayan ve her yıl güçlenerek büyüyen ortaklık, her iki markanın yeni pazarlara ulaşmasında ve küresel ayak izlerini genişletmesinde stratejik bir rol oynadı. Geride kalan 20 yılı sürdürülebilir büyüme ve uzun soluklu bir güven yolculuğu olarak tanımlayan şirket liderleri, buluşmada gelecek dönemin vizyonunu ve yeni ortak hedeflerini de masaya yatırdı.

Söz konusu buluşma, iki şirket arasındaki güçlü performansı taçlandıran büyük bir ödüle de sahne oldu. Aksa Jeneratör, HD Construction Equipment tarafından "2025 Yılının En İyi Müşterisi" (Customer of the Year) ödülüne layık görüldü. İlk olarak 2010'da alınan ve o günden bu yana istikrarlı bir şekilde Aksa Jeneratör'e takdim edilen bu ödül, iki marka arasındaki kusursuz operasyonel uyumun ve sürdürülebilir iş ortaklığının en somut göstergesi oldu.