Aksa Akrilik, elyafın yolculuğunu sanal ortama taşıdı

Aksa Akrilik, günlük hayatın pek çok alanında kullanılan akrilik elyafın üretimden son ürüne uzanan yolculuğunu anlattığı Aksa Deneyim Alanı’nı (ADA) sanal ortama taşıdı. Yalova’daki üretim tesislerinde yaklaşık 570 metrekarelik alanda yer alan ADA için hazırlanan sanal tur sayesinde ziyaretçiler, akrilik elyafın üretim sürecini ve günlük hayatın farklı alanlarında nasıl kullanıldığını yakından görebiliyor.

ADA, akrilik elyafın teknik ve sanayi terminolojisi içinde daha anlaşılır biçimde aktarılması amacıyla kurgulanan interaktif bir deneyim alanı olarak fark yaratıyor.

Elyaftan günlük yaşama uzanan 22 istasyon

ADA’da yer alan 22 farklı istasyon, akrilik elyafın üretim sürecinden farklı üretim tekniklerine ve kullanım alanlarına uzanan yolculuğunu anlatıyor. Halıdan döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el örgüsüne ve battaniyeye farklı ürünler üzerinden akrilik elyafın günlük yaşamdaki karşılıkları gösteriliyor. Moda, otomotiv, ev ve spor tekstili, teknik tekstil ve ileri malzemeler gibi farklı alanlardaki uygulamalar da deneyimin bir parçasını oluşturuyor.

Sanal turla birlikte ziyaretçiler, ADA’nın farklı bölümleri arasında gezinebiliyor ve deneyim alanındaki içerikleri bulundukları yerden inceleyebiliyor. Böylece Yalova’daki fiziksel deneyim alanı, sanal ortam aracılığıyla daha geniş bir ziyaretçi kitlesinin erişimine açılıyor.

Aksa Genel Müdürü Didem Tunçbilek “Akrilik elyafın üretimden son ürüne uzanan yolculuğunu dijitale taşıyoruz”

Akrilik elyafın farklı sektörlerde ve günlük yaşamda geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çeken Aksa Akrilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Tunçbilek, “Akrilik elyafı yalnızca ürettiğimiz bir malzeme olarak görmüyoruz. Elyafın üretimden başlayarak farklı sektörlere ve günlük hayatın içindeki ürünlere uzanan geniş bir değer zinciri var. ADA’yı da bu bütünlüğü görünür kılmak; üretim bilgimizi ve ürünün farklı kullanım alanlarını bir arada anlatabilmek için hayata geçirdik. Şimdi sanal turla Yalova’daki tesisimizde sunduğumuz bu deneyimin erişimini genişletiyoruz. Böylece akrilik elyafın arkasındaki üretim ve teknoloji birikimini, kullanım alanlarıyla birlikte çok daha geniş bir kitleyle buluşturabiliyoruz” dedi

Aksa Deneyim Alanı’nın sanal turuna Aksa Akrilik’in internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.