AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gaziler Günü mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz."