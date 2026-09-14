Afyonkarahisar’da sahte reçete operasyonu! 4’ü doktor 15 kişi neden gözaltına alındı?

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yürütülen sahte reçete soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. “Afyonkarahisar sahte reçete operasyonunda ne oldu?”, “4 doktor neden gözaltına alındı?”, “15 şüpheliye hangi suçlamalar yöneltiliyor?” ve “Soruşturma nasıl başladı?” gibi sorular araştırılıyor. Savcılık, geçen yılki operasyondan sonra ortaya çıkan yeni deliller üzerine dosyayı genişletti. Peki ikinci dalgada ne bulundu, gözaltındaki isimlere hangi suçlamalar yöneltiliyor? İşte ayrıntılar.

AFYONKARAHİSAR SAHTE REÇETE OPERASYONUNDA NE OLDU?

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl başlatılan soruşturmayı yeni deliller ışığında derinleştirdi. 14 Eylül 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında 4 doktor ve hastane personelinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 DOKTOR VE 15 KİŞİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın merkezinde reçeteli ve uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilip üçüncü kişilere satıldığı iddiası bulunuyor. Savcılık, şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama”, “dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamaları kapsamında işlem yürütüyor.

SAHTE REÇETELER NASIL DÜZENLENDİ?

Soruşturmanın ilk aşamasında bazı doktorların imzalarının taklit edildiği ve bu yolla yeşil-kırmızı reçeteye tabi ilaçların temin edildiği iddiası ortaya çıktı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takip yaptı, ardından dijital materyaller ile sanık ifadelerini inceledi. Bu incelemeler ikinci dalga operasyonun temelini oluşturdu.

GEÇEN YILKİ OPERASYONDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Aynı dosyada Temmuz 2025’te yapılan ilk operasyonda doktor, tıbbi sekreter, temizlik görevlisi, galerici, iş insanı ve sanayici esnafının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişiler hakkında iddianame hazırlanmış ve dava açılmıştı. Yargılama süreci devam ediyor.

İKİNCİ DALGA OPERASYON NEDEN YAPILDI?

İlk operasyonda alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyaller incelendikçe yeni bağlantılar ve şüpheler ortaya çıktı. Savcılık bunun üzerine soruşturmayı genişletti ve yeni şüpheliler hakkında işlem başlattı. 14 Eylül’deki baskınlar bu yeni deliller doğrultusunda gerçekleştirildi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERİN SON DURUMU NE?

14 Eylül akşamı itibarıyla 15 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri ve haklarında hangi adli tedbirlerin uygulanacağı soruşturmanın ilerleyen aşamasında netleşecek.