Başlık: Adalet Bakanlığı’ndan 81 ile kritik genelge! Çocukları ve gençleri hedef alan içeriklere erişim engeli Dijital tehlikelere karşı dev adım! Savcılıklara talimat gönderildi, hangi içeriklere erişim engellenecek? Müstehcenlik ve istismara geçit yok! 81 ilde çocukları korumaya yönelik yeni genelge detayları Bakanlık düğmeye bastı! Çocukları ve gençleri riske atan dijital yayınlar için erişim engelleme kararı Spot: “Çocukları korumaya yönelik yeni genelge nedir?”, “81 ilde hangi içeriklere erişim engeli getirilebilecek?” soruları Adalet Bakanlığı tarafından 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yeni genelgenin ardından gündemin ilk sırasına yerleşti. Dijital mecralarda çocukları, gençleri ve aile yapısını hedef alan suç içerikli faaliyetlere karşı adli süreçleri hızlandıracak ve erişim engeli getirecek kararların ayrıntıları belli oldu. Haber: Adalet Bakanlığı, çocukların ve gençlerin internet ile sosyal medya ortamındaki zararlı, müstehcen ve suç teşkil eden yayınlardan korunması amacıyla 81 ildeki başsavcılıklara kapsamlı bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu çerçevesinde hazırlanan genelgeyle birlikte, dijital platformlardaki yasa dışı ve istismar içeren faaliyetlere karşı hızlı adli mekanizmalar devreye sokuldu. Başsavcılıklardan, adli süreçlerin zaman kaybetmeksizin başlatılması, dijital delillerin karartılmadan toplanması ve suç unsuru taşıyan yayınlara karşı derhal tedbir alınması istendi. Peki, Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı çocukları korumaya yönelik yeni genelge ne anlama geliyor? 81 ilde hangi içeriklere erişim engeli getirilebilecek? İşte başsavcılıklara gönderilen yeni kararların tüm detayları…

ÇOCUKLARI KORUMAYA YÖNELİK YENİ GENELGE NEDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge, çocukların ve gençlerin dijital ile fiziki ortamlarda her türlü istismar, müstehcenlik ve suç yapılanmalarından korunmasını amaçlayan adli bir talimat niteliği taşıyor. Genelge kapsamında başsavcılıklardan gelen ihbarları gecikmeksizin incelemeleri, dijital delilleri derhal muhafaza altına almaları ve mağdur çocuklara yönelik koruyucu tedbirleri eksiksiz uygulamaları talep ediliyor.

81 İLDE HANGİ İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEBİLECEK?

Soruşturmalar kapsamında adli makamlarca tespiti yapılan ve erişim engeli/içerik çıkarma tedbiri uygulanabilecek yayın türleri şunlardır:

Müstehcenlik ve İstismar İçerikleri: Çocukları ve gençleri hedef alan, cinsel istismar veya müstehcenlik barındıran tüm görsel, yazılı ve dijital materyaller.

Cinsiyetsizleştirme Teşvikleri: Çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen, bu amaçla yürütülen organize faaliyetler ve suça yönlendiren yayınlar.

Genel Ahlaka ve Aile Yapısına Aykırı Oluşumlar: Toplum düzenini, aile kurumunu ve gençlerin ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen yasa dışı veya suç örgütü bağlantılı dijital içerikler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK, DELİLLER NASIL TOPLANACAK?

Söz konusu suç içerikli yayınlarla ilgili süreç şu adımlarla yürütülecektir: