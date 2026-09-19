Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Adana'da şehit ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da şehit Özkan Altınok'un ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Adana'da şehit ailesine ziyaret
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Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Adana'da, 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Er Özkan Altınok'un ailesine ziyarette bulundu.

Aileyle sohbet eden Gürlek, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Altınok için dua etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Adana'da şehit ailesine ziyaret - Resim: 0

Gürlek, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra sokakta ​bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Adana'da şehit ailesine ziyaret - Resim: 1

Bazı esnafları dükkanlarında ziyaret eden Gürlek, kendisine kahve ikramında bulunan esnafla sohbet etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Adana'da şehit ailesine ziyaret - Resim: 2

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