Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu

Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki performansıyla dünya çapında tanınan Yusuf Dikeç'in yeni kariyer adımı belli oldu.

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Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu - Resim: 1

Paris 2024 Olimpiyatları'nda sergilediği rahat tavır ve ekipmansız atış stiliyle büyük ilgi gören Yusuf Dikeç, spor kariyerinin ardından deneyimlerini farklı bir alana aktarmaya hazırlanıyor.

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Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu - Resim: 2

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE ROL ALACAK

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in, Derya Arms ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni nesil yarışma ve savunma silahlarının geliştirme süreçlerinde görev alacağı belirtildi. Dikeç, sahip olduğu saha tecrübesiyle AR-GE çalışmalarına katkı sunacak.

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Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu - Resim: 3

YERLİ ANTİ-DRONE TÜFEĞİ PROJESİ

İş birliği kapsamında öne çıkan projelerden biri de yerli anti-drone tüfeği oldu. Hem manuel hem de araç üstü kullanılabilen sistemin, insansız hava araçlarına karşı güvenlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiği belirtildi.

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Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu - Resim: 4

HEDEF TÜRK ÜRETİMİNİ DÜNYAYA TAŞIMAK

Yusuf Dikeç, yerli imkanlarla geliştirilen ekipmanların uluslararası müsabakalarda kullanılmasının ve Türk sporcuların bu ekipmanlarla başarı elde etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu - Resim: 5

Milli sporcunun yeni göreviyle birlikte, sportif atıcılık alanındaki deneyimini mühendislik çalışmalarıyla bir araya getirmesi hedefleniyor.

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Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu - Resim: 6
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