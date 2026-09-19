Dünya onu konuşmuştu! Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu

YERLİ ANTİ-DRONE TÜFEĞİ PROJESİ

İş birliği kapsamında öne çıkan projelerden biri de yerli anti-drone tüfeği oldu. Hem manuel hem de araç üstü kullanılabilen sistemin, insansız hava araçlarına karşı güvenlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiği belirtildi.