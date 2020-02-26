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Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya'nın olay paylaşımına kendisi de şok oldu!

Son dönemde Acun'un genç sevgilisi olarak sıkça gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya takipçilerini şaşkınlığa uğratan bir paylaşım yaptı.

İnstagramın eğlenceli filtrelerine hergün bir yenisi daha ekleniyor. Ünlüler tarafından da sıkça kullanılan bu filtreleri deneyenlerden biri de Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya.

Çağla Altunkaya İnstagram'ın son dönemde popülerleşen filtrelerinden "TC Simülasyonunda hangi karaktersin" isimli filtreyi denedi. 

Altunkaya çıkan sonucun sevgilisi Acun Ilıcalı'nın ismi olmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

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