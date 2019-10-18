Acun Ilıcalı'ya hayranı Reşat Özkan meydan okudu! Şeyma Subaşı'na olay sözler

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında konuşan takıntılı hayran Reşat Özkan, şunları söyledi:

Annelik görevini iyi yapmıyor: ''Şeyma, annelik görevini çok iyi yapmıyor bence. Var Mısın Yok Musun'da ilişkilerinin başlaması sonra Melisa'nın olması sonra da ayrılmaları insana bazı şeyler düşündürüyor.