Acun Ilıcalı'ya hayranı Reşat Özkan meydan okudu! Şeyma Subaşı'na olay sözler
Acun Ilıcalı'nın saplantılı hayranı Reşat Özkan gazeteci Bilal Özcan'a olay açıklamalar yaptı, Şeyma Subaşı'na da demediğini bırakmadı.
İlk olarak Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan Özel programında sorduğu soru ile gündem olan Acun Ilıcalı'nın saplantılı hayranı Reşat Özkan, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Özkan, programda olay açıklamalar yaparak Ilıcalı'ya meydan okurken Şeyma Subaşı hakkında da demediğini bırakmadı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında konuşan takıntılı hayran Reşat Özkan, şunları söyledi:
Annelik görevini iyi yapmıyor: ''Şeyma, annelik görevini çok iyi yapmıyor bence. Var Mısın Yok Musun'da ilişkilerinin başlaması sonra Melisa'nın olması sonra da ayrılmaları insana bazı şeyler düşündürüyor.
Gece kulüplerindeydi: ''Şeyma Subaşı güzel bir kadın ama yaptığı davranışları uygun bulmuyorum. Zaten Acun'la evliyken Şeyma gece kulüplerindeydi ve bu işin biteceği belliydi.''
Hiçbir kadının Ilıcalı'ya layık olmadığını söyleyen Reşat Özkan sözlerine şöyle devam etti:
Para göz...: "Acun'un hayatına girecek kişi para göz olmamalı, her konuda Acun'a destek olmalı, Acun'un kızlarına annelik yapmalı ve ona ayak durmalı.