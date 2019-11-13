Acun Ilıcalı'dan istediği parayla Miami tatili yapan Şeyma Subaşı bornozla frikik verdi
Acun Ilıcalı'dan canlı yayında para istemesiyle olay olan Şeyma Subaşı, Miami tailinde bornozuyla video çekince frikik vermekten kurtulamadı.
2018 Yılında sürpriz bir şekilde Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı ortak kızları Melisa ile gideceği tatil için Acun Ilıcalı'dan canlı yayında para isteyince magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmiş, o tatile de Ilıcalı'dan ayrılmasının ardından beraber olduğu italyan sevgilisi Guido Senia ile gidip herkesi şoke etmişti.
Olaylı başlayan tatilinin keyfini süren Şeyma Subaşı, tatil öncesi açtığı YouTube kanalına New York ve Miami tatilinden anları paylaşarak açılış yaptı. Yeni video paylaşan Subaşı, Miami'de bir partiye katılmak için hazırlandığı anları bornozlu paylaşınca ise olanlar oldu.
Bornozla kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, yatağın üzerine bağdaş kurarak oturmak isterken frikik vermekten pek de kurtulamadı.
Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken bir diğer anlar ise kızı Melisa ile oynadığı tehlikeli oyun oldu.