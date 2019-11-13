Acun Ilıcalı'dan istediği parayla Miami tatili yapan Şeyma Subaşı bornozla frikik verdi

2018 Yılında sürpriz bir şekilde Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı ortak kızları Melisa ile gideceği tatil için Acun Ilıcalı'dan canlı yayında para isteyince magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmiş, o tatile de Ilıcalı'dan ayrılmasının ardından beraber olduğu italyan sevgilisi Guido Senia ile gidip herkesi şoke etmişti.