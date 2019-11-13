MAGAZİN

Şeyma Subaşı bornozlu haliyle frikik vermekten zor kurtuldu

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan Şeyma Subaşı, dün yayınladığı videosunda üzerindeki bornozla bağdaş kurarak oturmak isteyince frikik vermekten son anda kurtuldu.

Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, YouTube kanalı açarak gittiği tatillerden ve günlük yaşantısından videolar çekmeye başladı. Dün New York ve Miami tatillerinin yer aldığı bir video yayınlayan Subaşı'nın bornozla kamera karşısına geçtiği anlar dikkat çekti.

FRİKİK VERMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan Acun Ilıcalı'yı mesaj atarak kızı Melisa ile çıkacağı tatilin maddi harcamalarını soran Şeyma Subaşı, olaylı başlayan tatilinden video yayınladı. Dün YouTube kanalından yeni video paylaşan Subaşı, Miami'de bir parti katılmak için hazırlandığı anları paylaştı. Bornozla kamera karşısına geçen Subaşı, yatağın üzerine bağdaş kurarak oturmak isterken frikik vermekten son anda kurtuldu.

Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken bir diğer sahne ise kızı Melisa ile oyun oynadığı anlar oldu. Önceki gün kızı Melisa'nın yağmurdan korkmasına aldırış etmeden video çektiği için tepkilerin odağında olan Subaşı, bu sefer de oyun oynarken kızını büyük naylon poşetin içine koyarak etrafında döndürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
'Tarihin en kötü ve en sinsi darbesi yapıldı'! Evo Morales kaçmıştı
Başakşehir'de gündem Dusko Tosic
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde DEAŞ detayı
Ekrem İmamoğlu Boğaz Yönetmeliği hakkında konuştu! Boğazlarında kalır
Volkan Demirel'in transfer bombası! Fener'in eski yıldızını getiriyor
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in kafası karışık: Henüz tam bir karar almadık
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı
Çin’de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada
Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak apar topar hastaneye kaldırıldı
Ankara'da yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı
Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Okan Bayülgen kaç yaşında kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Çocuk 10. bölüm fragmanı
Okan Bayülgen kızı İstanbul kimdir kaç yaşında?