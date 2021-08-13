Acun Ilıcalı 5'inci kez baba mı oluyor sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini noktaladıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 52 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin kendisinden 30 yaş küçük olması, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Uzun süredir birlikteliklerine devam eden Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya cephesinden flaş bir haber geldi.