ABD vites yükseltti! "Deniz dibinden ay çevresine kadar savaşa hazır olmalıyız"

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Washington yakınlarında düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Amerikan ordusunun yalnızca Dünya yörüngesinde değil, Ay çevresindeki bölgede de savaşa hazırlanması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin yörüngeye uzay kontrol silahları konuşlandırdığını duyurmasının ardından gelen bu açıklama, uzay askeri doktrininde yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.

"DENİZ DİBİNDEN AY YÖRÜNGESİNE KADAR SAVAŞA HAZIRLIK"

Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink'in ABD'nin "yörüngede uzay kontrol silahları" geliştirdiğini açıklamasından kısa süre sonra kürsüye çıkan General Dan Caine, askeri personele ve savunma sanayisi temsilcilerine hitap etti.

Caine, ABD ordusunun küresel ve yörüngesel tehditlere karşı hazır olması gerektiğini belirterek, "Deniz dibinden Ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmak için şimdiden uyum sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama, uzun süredir yürürlükte olan ve uzayın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğini savunan uluslararası geleneklerden sapıldığına işaret etti.

"UZAY KUVVETLERİ'NİN KAPASİTESİ 25 BİNE ÇIKARILACAK"

Uzay Kuvvetleri yetkililerinden Gagnon ise Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere potansiyel rakiplerin savaşı uzaya taşımak için aktif adımlar attığını savundu.

Çin'in 2024 yılında kendi askeri uzay birliklerini kurduğuna dikkat çeken Gagnon, ABD'nin bu tehditlere karşılık vermek amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde Uzay Kuvvetleri'nin asker sayısını iki katına çıkararak 25 bin personele ulaştıracağını açıkladı.

1967 tarihli Uzay Anlaşması, gök cisimlerinin nükleer silahlardan arındırılmasını ve barışçıl amaçlarla kullanılmasını öngörse de, yörüngedeki tırmanış BM nezdindeki militarizasyon karşıtı girişimleri zorlaştırıyor.