8 ilde 9 suç örgütüne operasyon: 76 şüpheli yakalandı

Türk güvenlik güçlerinin yeni nesil suç örgütlerine karşı başlattığı operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma tarafından 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. 8 ilde operasyon düzenlendi.

9 ayrı organize suç örgütü hedef alındı. Jandarma tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliği yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

8 İLDE BİR OPERASYON DAHA

İstanbul merkezli 20 ilde gerçekleşen operasyonlarda toplam 178 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"8 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı."