67 yaşındaki Durdu Teyze Hülya Avşar'a teniste meydan okudu maç yaptılar
Hülya Avşar'a tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale meydan okudu, ikili beraber gösteri maçı yaptı.
Hülya Avşar'ın kendisi adına Megasaray sponsorluğunda düzenlenen tenis turnuvasında korttaki rakibi 67 yaşındaki Durdu Lale oldu. Durdu Teyze, turnuvadaki performansıyla herkesin ağzını açık bıraktı.
Hülya Avşar'ın İstanbul'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, maç sonunda mutluluğunu şöyle dile getidi:
-"Durdu Teyze ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."
Her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan turnuvadan dolayı çok gururlu olduğunu ifade eden Avşar, "Genç sporculara katkı sağlamak, çorbada tuzumun olması benim için çok değerli" dedi.
Durdu Teyze ile maç anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar kızı, binlerce beğeniyi de kaptı.