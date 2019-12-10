67 yaşındaki Durdu Teyze Hülya Avşar'a teniste meydan okudu maç yaptılar

Hülya Avşar'ın İstanbul'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, maç sonunda mutluluğunu şöyle dile getidi:

-"Durdu Teyze ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."