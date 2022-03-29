29 Mart altın resmen çakıldı 890 liraya geriledi! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"
29 Mart sabah saatlerinde yükselen altın İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresinin ardından düşüşe geçti. Saat 16:00 itibari ile gram altın 891 liradan işlem görürken uzman isim İslam Memiş'ten de çarpıcı değerlendirmeler geldi. "Fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı" diyen uzman isim "Gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak. Bir bolluğun içindeyiz. " dedi.
Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, dünü yüzde 0,2 azalışla 933,9 liradan tamamladı. İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresinin ardından altın resmen çakıldı. Sabah saatlerinde 920 lira üzerinde seyreden gram altın saat 16:00 itibari ile 891 liradan işlem görüyor.
29 Mart 2022 haftanın ikinci işlem gününde gram altın 891,07, çeyrek altın 1.469,00, yarım altın 2.938,00, cumhuriyet altını da 5.853,00 liradan alıcı buluyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş altın fiyatları çakılınca sıcağı sıcağına Youtube hesabından bir video yayınladı. 'Ben dememiş miydim' diyen İslam Memiş altın almak için gramın fiyatını söyledi. Yeni açıklamalarını okumak için tıklayın
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
-Piyasalarda ciddi belirsizlik var. Herkes ağız dalaşı yapıyor. Türkiye jeopolitik olarak işten sıyrılmaya çalışıyor. Türkiye'nin hamleleri piyasalar açısından önemli olacaktır.
-Merkez Bankası bence bu yıl 2 kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence sürpriz olmaz. Enflasyon rakamları yükseliyor siyasi alanda da mücadele süreci var. Birçok kalemde zam göreceğiz. Enflasyon yükselemeye devam edecek. Siyasi hamleler önemli oluyor.