29 Mart altın resmen çakıldı 890 liraya geriledi! İslam Memiş bomba önerisini duyurdu "Bakan Nebati'ye ileteceğim"

-Merkez Bankası bence bu yıl 2 kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence sürpriz olmaz. Enflasyon rakamları yükseliyor siyasi alanda da mücadele süreci var. Birçok kalemde zam göreceğiz. Enflasyon yükselemeye devam edecek. Siyasi hamleler önemli oluyor.