Altın çok düştü gramı bu fiyattan alınır mı İslam Memiş ben demedim deyip bombayı patlattı

Altın fiyatları Ukrayna Rusya savaşı sebebiyle geçen hafta 933 liraya kadar çıkmıştı. Bugün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinden gelen son dakika açıklamalar altın fiyatlarını rekor seviyede düşürdü. Sabah saatlerinde 920 lira olan altın fiyatları saat 16.30 itibariyle 890 liranın altına indi ve 888 liraya kadar düştü. Sadece altın fiyatları değil dolar kuru da hızlı bir düşüş gösterdi. 15 lira eşiğinde gezen dolar kuru barış umuduyla 14.58'e geriledi. Peki altın fiyatları bu rakamdan alım için uygun mu? Herkesin aklındaki soruya İslam Memiş sıcağı sıcağına yanıt verdi. İşte para piyasalarındaki son durum ve İslam Memiş'ten gelen bomba açıklamalar: