Altın çok düştü gramı bu fiyattan alınır mı İslam Memiş ben demedim deyip bombayı patlattı
Altın fiyatları saat 16.00'da Ukrayna Rusya görüşmelerinden gelen haberle çakıldı. Barış umudu doları da düşürürken borsa coştu. Peki 890 liranın altına düşen gram altın bu rakamdan alınır mı? İslam Memiş 'ben demiştim 1 ay bekleyemediniz' deyip bombaları patlattı. Alım yapacaklar için de Youtube hesabından sıcağı sıcağına tavsiyelerini sıraladı.
Altın fiyatları Ukrayna Rusya savaşı sebebiyle geçen hafta 933 liraya kadar çıkmıştı. Bugün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinden gelen son dakika açıklamalar altın fiyatlarını rekor seviyede düşürdü. Sabah saatlerinde 920 lira olan altın fiyatları saat 16.30 itibariyle 890 liranın altına indi ve 888 liraya kadar düştü. Sadece altın fiyatları değil dolar kuru da hızlı bir düşüş gösterdi. 15 lira eşiğinde gezen dolar kuru barış umuduyla 14.58'e geriledi. Peki altın fiyatları bu rakamdan alım için uygun mu? Herkesin aklındaki soruya İslam Memiş sıcağı sıcağına yanıt verdi. İşte para piyasalarındaki son durum ve İslam Memiş'ten gelen bomba açıklamalar:
Altın fiyatları füze gibi çakıldı : 29 Mart 2022 salı gününe gram altın 920 liradan başlamıştı. Ukrayna ile Rusya arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmeden gelen son dakika açıklamalar altın fiyatlarını büyük bir hızla düşürdü. Gram altın saat 16.30 itibariyle 888 lirayı gördü. Çeyrek altın 1.469,00, yarım altın 2.938,00, cumhuriyet altını da 5.853,00 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki hızlı düşüş için Youtube hesabından hemen tavsiyelerini paylaştı. Bu rakamdan altın almalı mı diye soranlar için işte İslam Memiş Youtube üzerinden açıklamalar yaptı.
-Güzel geriliyor. Geçen hafta panik yapıp almayanları tebrik ederim. Düşüşler devam, hazırlık yapmalı. Sürüden ayrılanlar oldu gaza gelenler oldu. Sosyal medya operasyonları ile yatırımlarına yön veremeyenler, bizim yol arkadaşlığımızdan ayrılanlara geçmiş olsun. Yüksekten maliyet yapanlara geçmiş olsun. Bu yıl için yol haritamız gram altında 1450 lira. Bunda sorun yok beklemeye devam ediyoruz.
-Bir köpük balon oluşumu vardı savaş senaryosu ile millete mal çaktılar güzel hareket yaptılar. Çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, uçucak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasaydı onlar para kazanamayacaktı. Kısa vadeli al sat yapanlar olmasaydı Londra'daki baronlar para kazanamayacaktı. Oturdukları yerden çok güzel bir şekilde para kazanıyorlar. Siz yüksekten maliyet yapanlar ekmeklerine yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz.