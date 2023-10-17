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 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seferler ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seferler ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

 Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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