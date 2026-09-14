18 yaş altına e-Devlet’te yeni hizmet! Adli sicil belgesi nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

Adalet Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinden sunduğu adli sicil hizmetlerine yeni bir uygulama eklendi. “18 yaş altı adli sicil belgesi nasıl alınır?”, “Çocuğun sabıka kaydı e-Devlet’ten çıkarılır mı?”, “Anne ve baba çocuk adına adli sicil belgesi alabilir mi?” ve “Adli sicil belgesi hangi dillerde alınabilir?” gibi sorular araştırılıyor. Yeni sistemle veliler, 18 yaşından küçük çocuklarının adli sicil belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki işlem nasıl yapılacak, yeni hizmet kimleri kapsıyor? İşte ayrıntılar.

18 YAŞ ALTI ADLİ SİCİL BELGESİ E-DEVLET’TEN NASIL ALINIR?

Yeni uygulamayla anne ve babalar kendi e-Devlet hesaplarına giriş yaparak velayetleri altında bulunan 18 yaşından küçük çocuklarının adli sicil belgelerini oluşturabilecek. Böylece belge almak için ayrıca adliyeye veya ilgili birime gitme ihtiyacı azalacak. İşlem e-Devlet üzerindeki Adalet Bakanlığı adli sicil hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek.

18 YAŞ ALTI ADLİ SİCİL BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Hizmet, velayet hakkına sahip anne ve babaları kapsıyor. Sistem, ebeveyn ile çocuk arasındaki velayet ilişkisini elektronik ortamda kontrol ediyor. Şartları karşılayan ebeveyn, kendi e-Devlet hesabı üzerinden çocuğunun belgesini oluşturabiliyor. Böylece çocuğun kendi e-Devlet hesabından işlem yapmasına gerek kalmıyor.

ADLİ SİCİL BELGESİ 51 DİLDE NASIL ALINACAK?

Adalet Bakanlığı’nın adli sicil bilgi sistemindeki yabancı dil seçenekleri de genişletildi. Adli sicil ve arşiv kaydı belgeleri 51 farklı dilde hazırlanabiliyor. Bu özellik özellikle yurt dışındaki eğitim, oturum, vatandaşlık, çalışma ve benzeri resmi işlemlerde belgeye ihtiyaç duyan vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

ÇOCUKLARIN ADLİ SİCİL KAYITLARI HERKESE AÇIK MI?

Hayır. 18 yaşından küçük kişilere ait adli sicil ve arşiv kayıtlarında özel koruma kuralları bulunuyor. Yeni e-Devlet hizmeti de bu bilgileri herkese açmıyor. Erişim, velayet ilişkisi bulunan anne veya baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece çocuklara ait kişisel ve adli bilgilerin korunmasına yönelik sınırlamalar devam ediyor.

E-DEVLET ADLİ SİCİL BELGESİ ÜCRETLİ Mİ?

e-Devlet üzerinden oluşturulan adli sicil belgesi için ayrıca ücret ödenmiyor. Kullanıcılar gerekli sorgulamayı yaptıktan sonra elektronik barkodlu belge oluşturabiliyor. Barkod sayesinde belgeyi talep eden kurumlar da belgenin doğruluğunu elektronik ortamda kontrol edebiliyor.

ADLİ SİCİL BELGESİ NERELERDE KULLANILABİLİR?

Adli sicil belgesi eğitim, iş başvurusu, vize, vatandaşlık, oturum ve çeşitli resmi işlemlerde talep edilebiliyor. Belgenin kullanım amacı, sorgulama sırasında seçilen seçeneklere göre belirleniyor. Yabancı dilde belge oluşturma imkânının 51 dile çıkarılması da özellikle uluslararası işlemlerde belge hazırlama sürecini kolaylaştırıyor.