15 Eylül’de okul saatleri normale dönüyor! İstanbul’da dersler saat kaçta başlayacak?

İstanbul’da 14 Eylül’de uygulanan 10.00-15.00 ders saati düzenlemesinin ardından gözler 15 Eylül Salı gününe çevrildi. “15 Eylül’de okullar saat kaçta başlayacak?”, “Ders saatleri değişti mi?”, “İkili eğitim yapan okullar kaçta açılacak?” ve “Valilik kararı devam ediyor mu?” gibi sorular araştırılıyor. İstanbul Valiliği’nin ilk güne özel kararı 14 Eylül ile sınırlı kaldı. Peki 15 Eylül’de okullar hangi saatlerde eğitim verecek? İşte ayrıntılar.

15 EYLÜL 2026 OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hayır. İstanbul’da 14 Eylül Pazartesi günü uygulanan 10.00-15.00 saatleri arasındaki eğitim düzenlemesi yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü için geçerliydi. 15 Eylül Salı gününden itibaren resmi ve özel okullar kendi normal ders programlarına göre eğitim vermeye devam edecek.

15 EYLÜL SALI OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

15 Eylül için İstanbul genelinde bütün okulları kapsayan tek bir başlangıç saati açıklanmadı. Öğrenciler okul yönetimlerinin daha önce duyurduğu normal giriş-çıkış saatlerine göre derslere başlayacak. Bu nedenle tekli eğitim ve ikili eğitim yapan okulların başlangıç saatleri birbirinden farklı olabilecek.

İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İkili eğitim yapan okullar için 15 Eylül’de İstanbul genelinde tek bir “yeni saat” belirlenmedi. Sabahçı ve öğlenci grupların saatlerini okul yönetimleri kendi ders çizelgelerine göre uygulayacak. Genel uygulamada sabahçı gruplar yaklaşık 07.30-08.00 arasında, öğlenci gruplar ise yaklaşık 12.30-13.30 arasında derse başlayabiliyor. Kesin saat için okulun duyurusu esas alınacak.

VALİLİĞİN 10.00-15.00 KARARI NEDEN ALINDI?

İstanbul Valiliği, 14 Eylül’de yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin, 161 binden fazla öğretmenin ve yaklaşık 19 bin okul servisinin aynı anda trafiğe çıkacak olması nedeniyle ilk güne özel düzenleme yaptı. Amaç, sabah işe gidiş trafiği ile okul servislerinin oluşturacağı yoğunluğun aynı saate yığılmasını önlemekti.

14 EYLÜL UYGULAMASI 15 EYLÜL’DE DEVAM EDECEK Mİ?

Hayır. Valilik kararında uygulamanın yalnızca 14 Eylül Pazartesi günü geçerli olduğu açıklandı. 15 Eylül Salı gününden itibaren eğitim öğretim faaliyetleri okulların kendi normal saat planlamasına göre devam edecek. Bu nedenle 15 Eylül’de 10.00’da başlama zorunluluğu bulunmuyor.

OKUL SAATLERİNİ KİM BELİRLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre derslerin başlangıç ve bitiş saatleri yerel koşullar, ulaşım, gün doğumu ve okulun eğitim şekli dikkate alınarak belirleniyor. İl bazında valiliklerin düzenleme yetkisi bulunurken, okul bazındaki günlük ders çizelgesi de ilgili yönetmelikler çerçevesinde okul yönetimleri tarafından hazırlanıyor.